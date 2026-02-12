İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

İzmir\'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
12.02.2026 11:20
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu.

İZMİR'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

