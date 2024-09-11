İzmir'de Sağanak Yağmur Yol Çöktürdü

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1) İZMİR 'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU YAĞMURUN ETKİSİYLE YOL ÇÖKTÜ

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda, yol çöktü. Sağanak yağmur nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan

Menderes ilçesi Özdere Mahallesi 14 Evler Sahili'nde ise bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 kamyon, 2 otomobil ve bazı evler de zarar gördü.

Olayla ilgili incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.