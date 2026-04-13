İzmir'de Sağlık Turizmi Manifestosu Kamuoyuna Açıklandı

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı'nın ardından, 26 maddelik 'Sağlık Turizmi Manifestosu' kamuoyuyla paylaşıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, toplantının verimli geçtiğini belirterek, manifestonun İzmir'in sağlık turizminde dünya ligine çıkmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Özgener, tüm kurumların dikkatini vermesi halinde kentin hızlı bir şekilde gelişeceğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş ise, manifestonun tüm paydaşlarla paylaşılacağını ve güncel tutulmasının hedeflendiğini söyledi. Manifestoda, İzmir'in sağlık turizminde güvenilir ve kaliteli bir destinasyon olarak konumlandırılması, dijital platformların oluşturulması, uluslararası uçuşların artırılması ve hasta deneyiminin merkeze alınması gibi maddeler yer alıyor. Toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti, paneller ve çalıştaylarla sektörün geleceği tartışıldı.