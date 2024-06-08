İzmir'de şap virüsü şüphesi: Numunelerde virüse rastlanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de şap virüsü şüphesi: Numunelerde virüse rastlanmadı

İzmir Valiliği, Seferihisar ilçesindeki bir damda bulunan büyükbaş hayvandan alınan numunelerde şap virüsüne rastlanmadığını duyurdu. Şüpheli hayvanda yapılan analiz sonucunda virüs tespit edilmediği belirtildi. Bölgedeki kordon uygulaması sonlandırıldı.

08.06.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR Valiliği, Seferihisar ilçesinin Turgutlu Mahallesi'ndeki bir damda bulunan büyükbaş hayvandan alınan numunelerde şap virüsüne rastlanmadığını duyurdu.

Seferihisar'ın Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir damda, büyükbaşlardan şap virüsü şüphesiyle numune alındı. Ayrıca 10 kilometreyi kapsayan, Seferihisar'ın komşu ilçesi Urla'nın da bazı yerlerini kapsayacak şekilde bölge kordona alındı. İzmir Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, yapılan tahlil sonucu şap hastalığına rastlanılmadığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"31 Mayıs 2024 tarihinde Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde Serbest Veteriner Hekim tarafından şap hastalığı şüphesiyle Seferihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze sözlü yapılan ihbar üzerine işletmeye gidilerek ihbar konusu hayvandan numune alınmış, analiz yapılmak üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. İlçe Komisyon Kararı alınarak, tedbir amaçlı analiz sonucu çıkana kadar hastalık şüphesi olan çiftliğin 10 kilometre çapındaki bölge kordona alınmıştır. Kordon sürecinde tüm gerekli idari ve fenni tedbirler alınarak, bölgedeki tüm işletmeler dezenfekte edilmiştir. 2024 Ocak ayından itibaren Seferihisar ilçemizdeki büyükbaş hayvanlarımızın aşılanma oranı yüzde 95'tir. 3 Haziran 2024'te Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nden gelen analiz sonucuna göre, şüpheli hayvanda şap virüsü tespit edilmemiştir. Şüphenin ortadan kalkması üzerine ilçe komisyonunca kordon uygulaması sonlandırılmıştır. Vatandaşlarımızın asılsız haberleri dikkate almayarak; Kurban Bayramı öncesi Bakanlığımızca izinlendirilmiş ve Resmi Veteriner Hekimlerimizce takibi, denetimi yapılan hayvan pazarlardan güvenle kurbanlıklarını alabileceklerini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, İzmir Valiliği, Seferihisar, İzmir, Tarım, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de şap virüsü şüphesi: Numunelerde virüse rastlanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:46:43. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de şap virüsü şüphesi: Numunelerde virüse rastlanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement