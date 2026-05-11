İzmir'de EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açılacak.
İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, serginin 17 Mayıs'ta Doğanbey Tatbikat Alanı'nda açılacağı bildirildi.
Alana sivil araç girişine izin verilmeyeceği, ulaşımın toplu taşıma araçlarıyla sağlanacağı belirtilen paylaşımda, serginin 18 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Savunma Sanayi Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?