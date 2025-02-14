İzmir'de Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Cenaze Töreni Düzenlendi

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Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin ateşiyle yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni 15 Temmuz Şehitler Camii'nde gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı, vasiyeti üzerine Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi.

14.02.2025 18:32
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(İZMİR)- Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede altı gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay(26)'ın naaşı Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde askeri uçakla İzmir'e getirildi. Şehidin naaşı Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgede düzenlenen törenle karşılandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan tören kıtası tarafından indirilerek cenaze aracına taşındı.

Şehit Osman Oktay için Gaziemir'deki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı İrfan Özsert, İZBB Başkanı Cemil Tugay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, il protokolü üyeleri, askeri erkan, şehidin annesi Hori Oktay ve kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay'ın naaşı İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Şehidin cenazesi, vasiyeti üzerine Kaynaklar Mezarlığı'na götürülerek babasının yanında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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