İzmir'de Sel Çöpleri Yola Dağıttı - Son Dakika
İzmir'de Sel Çöpleri Yola Dağıttı

15.02.2026 16:14
Buca'da sağanak sonrası çöpler yola sürüklendi, mahalleli kötü koku ve sağlık sorunu yaşıyor.

İZMİR'de Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöpler, sağanak yağışın neden olduğu selde yola sürüklendi. Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri kötü kokuya tepki göstererek acil çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından Buca ilçesinde çevre kirliliği yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda bulunan Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöpler, sağanak yağmur sırasında sel sularıyla yola taşındı. Bulvar boyunca dağılan atıkların kötü koku ve görüntü kirliliğine neden olduğu belirtilirken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, belediyeye ait şantiyede depolanan çöpler nedeniyle artan koku ve sinek sorunu yaşadıklarını, bunun da yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Mahallede oturan Volkan Yıldız, "Yağmurdan sonra çöpler tamamen taştı. Buradan geçerken bile genzimiz yanıyor. Çocuklarımız hasta oluyor, ben de kısa süre önce rahatsızlık geçirdim. Acil çözüm bekliyoruz" dedi. Yıldız, "Burası şehrin merkezinde, 1 anaokulu, 1 ilkokul ve ortaokul, 1 de lise var. Çöp dağları caddelere taştı hiçbir şekilde çözüm üretmiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

