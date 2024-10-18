İzmir'de Şiddet Davasında 17 Yıl Hapis - Son Dakika
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İzmir'de Şiddet Davasında 17 Yıl Hapis

Ferhat Bingöl, eski eşi Aysel Aydemir'e saldırdığı için 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18.10.2024 17:47
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(İZMİR)- İzmir'de geçen yıl sokak ortasında eski eşi Aysel Aydemir'i bacaklarından vurarak yaralayan Ferhat Bingöl'e, Karşıkaya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından indirimsiz 17 yıl hapis cezası verildi. Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Şiddetle mücadelenin ciddiye alınması için Aysel Aydemir davası yeni bir başlangıç olsun" dedi.

İzmir'de geçen yıl sokak ortasında eski eşi Ferhat Bingöl'ün pompalı tüfekle saldırısına uğrayan Aysel Aydemir, tüfeğin tutukluk yapması nedeniyle bacaklarından vurularak yaralı kurtulmuştu. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında Ferhat Bingöl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundur' suçlarından indirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Aydemir'i İzmir'deki evinde ziyaret etmişti. Kararı değerlendiren Gökçen, şunları söyledi:

"Aysel ile ilk görüştüğümüzde tehditlerine devam eden fail, tutuklu olsa da kısa bir süre içinde serbest kalacağına inanıyordu. Çünkü yargılama, basit yaralama suçundan görülüyordu. İzmir'de ortak bir kadın mücadelesi sonucunda dava, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan görülmeye başlanmıştı. Bugün ise fail, indirimsiz olarak 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün birçok kadın, tehdit ve şantaj suçlarına maruz kalıyor. Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir'de 2019 yılında öldürüldüğünde cebinde 24. suç duyurusu dilekçesi vardı. 23 kez şikayette bulunmasına rağmen öldürülen Ayşe Tuba Arslan, 'Öldüğümde mi yardım edeceksiniz' demişti. İzmir'de ise bu olaydan 5 yıl sonra umut verici bir örneğe şahit olduk. Kadın dayanışması yaşatıyor, demiştik. Şiddetle mücadelenin ciddiye alınması için Aysel Aydemir davası bir emsal, yeni bir başlangıç olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Şiddet Davasında 17 Yıl Hapis - Son Dakika

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