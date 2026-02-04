İzsu Ekipleri Nöbette - Son Dakika
İzsu Ekipleri Nöbette

04.02.2026 13:05  Güncelleme: 14:10
İzmir genelinde beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya karşı İZSU ekipleri preparatif çalışmalarını hızlandırdı. Olası sel ve su baskınlarına karşı yağmur suyu drenaj sistemleri ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

(İZMİR) - İzmir genelinde yarın etkili olması beklenen şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve deniz seviyesindeki geçici yükselme öncesinde İZSU ekipleri sahadaki hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Olası sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı kent genelinde önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın İzmir genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklenirken, deniz seviyesinde geçici yükselme (deniz kabarması) riskine de dikkat çekiliyor. Özellikle kıyı kesimler ve deniz kotuna yakın bölgelerde yağmur sularının tahliyesinin zorlaşabileceğine yönelik öngörüler doğrultusunda İZSU ekipleri olası olumsuzluklara karşı kent genelinde önleyici çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda, yağmur suyu ızgaraları, kanallar ve dere yataklarında temizlik ve bakım faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Yağmur suyu hatlarında biriken çamur, atık ve sürüklenen malzemeler temizlenirken, dere yataklarında su akışını engelleyebilecek sazlıklar, otlar ve evsel atıklar kontrollü biçimde ortadan kaldırılıyor.

Su birikintisi yaşanan bölgeler öncelikli

İzmir'de ocak ayında metrekareye düşen 223,7 kilogram yağışla  88 yıllık ortalamaların üzerine çıkıldı. Yağışlı havanın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, İZSU ekipleri, başta geçmiş dönemlerde su birikintilerinin yaşandığı cadde ve sokaklarda ızgara temizliği yaparak yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlıyor.

Deniz yükselmesine karşı yoğun önlem

Şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte yaşanabilecek deniz yükselmesinin yağmur suyu deşarjlarını olumsuz etkilememesi için kıyı bölgelerdeki hatlar, ızgaralar ve terfi sistemleri kontrol edildi. Ekipler, deniz seviyesindeki geçici yükselmenin neden olabileceği geri tepmeler ve su baskınlarına karşı kritik noktalarda yoğun çaba gösteriyor.

Tüm birimler koordinasyon içinde

İZSU, yağış süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışacak. Olası ihbarlara hızlı müdahale edilebilmesi için tüm ekipler sahada görev yapacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

