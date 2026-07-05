İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 zanlı yakalanırken, ikametinde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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