İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde Y.S'nin (40) tabancayla vurularak yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Olayın ardından uzaklaşan şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, Ş.K. (41) ve M.K'yi (45) yakaladı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de silahlı saldırı: 1 tutuklama - Son Dakika
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