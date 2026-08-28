İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta spor salonu işletmecisi H.B. (30), iş yerinin önünde arkadaşıyla oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan H.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, motosikletle gelen 2 kişinin iş yerinin önünde oturan H.B. ve arkadaşıyla bir süre konuştuğu, şüphelilerden birinin daha sonra H.B'ye ateş ettiği ve ardından saldırganların motosikletle uzaklaştıkları görülüyor.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.