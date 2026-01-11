Smyrna Antik Tiyatrosu'na Erişimi Sağlayacak İmar Yolu Açılıyor - Son Dakika
Smyrna Antik Tiyatrosu'na Erişimi Sağlayacak İmar Yolu Açılıyor

11.01.2026 11:33  Güncelleme: 13:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Antik Tiyatrosu'na ulaşımı kolaylaştırmak için yeni bir imar yolunun yapımına başladı. Antik tiyatronun çevresi düzenlenerek tarihi miras turizme kazandırılacak ve bölgeye yeni ziyaretçi akını sağlanacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Antik Tiyatrosu'na erişimi sağlayacak imar yolunun yapımı için düğmeye bastı. Kadifekale–Agora–Kemeraltı aksında yer alan tiyatro çevresi düzenlenerek kentin tarihi mirası turizme kazandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası yolunda en önemli kültürel akslardan biri olan Kadifekale–Agora–Kemeraltı hattında yer alan Smyrna Antik Tiyatrosu'nu gün yüzüne çıkarmak ve tarihi aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmak amacıyla Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarına büyük destek veriyor. Smyrna Antik Tiyatrosu'nun çevresinin daha erişilebilir hale gelmesi ve İzmir turizmine yeni bir kültür ve tarih rotasının kazandırılması amacıyla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır gecekondu ve düzensiz yapılaşma altında kalan antik tiyatro çevresinin fiziksel koşullarını iyileştirmek, ulaşım bağlantılarını güçlendirmek ve bölge güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir imar yolu yapacak.

Kamulaştırma süreci başladı

Antik tiyatroya cepheli 981 Sokak imar planına uygun hale getirilerek 12 metre genişliğinde, yaklaşık 250 metre uzunluğunda yol olarak düzenlenecek. Toplam 4 bin metrekarelik alanda yer alan 54 zemin ve zemin üstü parselde kamulaştırma süreci başladı. Smyrna Antik Tiyatrosu yolu Hacı Ali Efendi Caddesi'ne bağlanacak.

Ziyaretçilerin kentin geçmişi ile ilişki kurmalarına aracılık edecek

İzmir'in merkezinde yer alan Smyrna Antik Kenti, 2007 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle kentin tarihine ışık tutuyor. İzmir kent merkezindeki tarihi aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarına büyük destek veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025–2027 yılları arasında kazı çalışmalarına toplam 34,5 milyon lira kaynak ayırmayı hedeflerken, kent sınırları içindeki birçok kazı çalışmasına da sponsor olmaya devam ediyor.

Günümüzde Antik Smyrna Kenti'ndeki kazı çalışmalarının büyük bölümü Roma Tiyatrosu'nun ortaya çıkarılmasına odaklanmış durumda. Kadifekale'nin kuzey yamacında inşa edilen tiyatro, İzmir Körfezi'ne hakim bir konuma sahip.

Tiyatronun MÖ 1. yüzyıldan bu yana var olduğu biliniyor. Yaklaşık 152 metre çapında, üç kademeli bir oturma alanına sahip olan tiyatronun seyirci kapasitesinin 20 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Yürütülen destek programı sayesinde bilimsel kazı çalışmalarının daha hızlı tamamlanması ve alanın ziyarete açılması hedefleniyor. Tiyatro alanının kentle ilişkisinin kurulması ve bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla çevre sokaklar için sağlıklaştırma projeleri hazırlanıyor. Tiyatro ile Kadifekale arasında kalan bölgenin ise bir Arkeoloji ve Tarih Parkı'na dönüştürülmesi planlanıyor. Bu alanlar, yapılacak düzenlemeler ve etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerin kentin geçmişi ile ilişki kurmalarına olanak sağlayacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
