İzmir'de Su Seviyeleri Düşse de Susuzluk Tehdidi Yok - Son Dakika
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İzmir'de Su Seviyeleri Düşse de Susuzluk Tehdidi Yok

İzmir\'de Su Seviyeleri Düşse de Susuzluk Tehdidi Yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tahtalı, Gördes ve Balçova barajlarındaki su seviyelerinin düşmesine rağmen kısa vadede susuzluk tehdidi olmadığını açıkladı. Barajlardaki su miktarının İzmir'in 8 aylık su ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

05.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in içme suyu ihtiyacını sağlayan Tahtalı, Gördes ve Balçova barajlarındaki su seviyelerinin önceki yıllara oranla düşmesine karşın kısa vadede kentte bir susuzluk tehdidi bulunmadığını açıkladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, kentin su ihtiyacının yarıya yakınını karşılayan Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. Doluluk seviyesi Tahtalı Barajı'nda yüzde 31,  Balçova Barajı'nda yüzde 76, Gördes Barajı'nda ise yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. 3 barajdaki toplam su miktarı ise 188 milyon metreküp oldu. Bu üç önemli kaynağın dışında kente su sağlayan Ürkmez Barajı yüzde 43, Güzelhisar Barajı yüzde 86 ve Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 41 doluluk oranına sahip.

TAHTALI'DA 2008'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki su miktarının İzmir'in yaklaşık 8 aylık su ihtiyacını karşılayacağı bildirildi. İZSU yetkilileri Tahtalı Barajı'nda 2008 yılından bu yana en düşük su seviyesinin gözlendiğini belirtirken, su seviyesindeki düşüşün azalan yağışlardan kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada İZSU'nun kente kesintisiz içme suyu sağlamaya yönelik çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, "Barajlarımızda hiç yağış olmasa bile yıl sonuna kadar yetecek su mevcut; ayrıca yer üstü su kaynaklarının yanında kentimizin yer altı su kaynaklarından da faydalanıyoruz. Ancak uzun vadede yaşanabilecek susuzluk tehdidine karşı suyun tasarruflu kullanılması tüm toplumumuz açısından büyük önem taşıyor" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Su Seviyeleri Düşse de Susuzluk Tehdidi Yok - Son Dakika

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