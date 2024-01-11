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İzmir'de Sulak Alanlarda Kaçak Avlananlara Para Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Sulak Alanlarda Kaçak Avlananlara Para Cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir'deki sulak alanlarda dronla kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişiye toplam 7 bin 398 lira para cezası uyguladı.

İzmir\'de Sulak Alanlarda Kaçak Avlananlara Para Cezası
11.01.2024 - 16:39,
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir'deki sulak alanlarda dronla kaçak avlandığı belirlenen 2 kişiye, para cezası uyguladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda av koruma ve kontrol ekibi ile İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Belevi ve Barutçu gölünde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, dron ile yapılan kontroller sırasında kaçak şekilde avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, toplam 7 bin 398 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Belevi, İzmir, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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