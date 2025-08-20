Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de faaliyet gösteren işletme ve soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1000 ton süt ürünü ile 907 ton ultra yüksek ısıl işlem görmüş (UHT) sütün ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Süt Ürünlerine İhtiyati Tedbir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?