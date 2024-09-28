İzmir'de Tabanca ile Cinayet: Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı F.O. (27) adliyeye sevk edildi.
Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta dün sabah saatlerinde aralarında husumet bulunan Hüseyin Esmer'i (40) tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen F.O. polise teslim olmuştu.
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