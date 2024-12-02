İlçenin 1. Kadriye Mahallesi'nde yaşayan İ.D.'nin evine, 30 Kasım'da tabancayla sokaktan ateş açıldı. İ.D., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin Y.S. (19), İ.V. (18) ve O.V. (13) olduğu belirlendi. 3 şüpheliden Y.S ve İ.V. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. tutuklandı, İ.V. adli kontrol ile serbest bırakıldı. O.V.'nin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Tabancayla Ateş Açan Üç Şüpheliden İkisi Yakalandı - Son Dakika
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