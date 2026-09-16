İzmir'de taksi şoförü kalp rahatsızlığı geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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İzmir'de taksi şoförü kalp rahatsızlığı geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

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İzmir'de bir taksi şoförü, Bornova'da aldığı yolcusunun yolculuk sırasında kalp rahatsızlığı geçirmesi üzerine polis eşliğinde hastaneye götürdü. Şoför, taksi ücretini kabul etmezken İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da özverili davranışı dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

İzmir'de taksi şoförü, yolculuk sırasında kalbinden rahatsızlanan yolcusunu hastaneye ulaştırdı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, 61 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın, Bornova Atatürk Mahallesi'nde yolcu aldı.

Kadın yolcu bir süre sonra rahatsızlandı. Yolcusunun fenalaşması üzerine taksisini durdurup su veren Yalçın, daha sonra yakınlarda bulunan polis ekibinden yardım istedi.

Yalçın, kalp rahatsızlığı yaşayan yolcuyu polis ekiplerinin eşliğinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yolcu, tedaviye alındı.

Yolcunun takside fenalaşması, taksicinin önce durup su vermesi, ardından yolcusunu hastaneye götürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen taksi sürücüsü Yalçın, hastaneye ulaşır ulaşmaz sağlık görevlilerine haber verdiğini, yolcusunu sağlık ekiplerine teslim ettiğini belirtti.

Yolcusu sedyeye alınırken taksi ücretini ödemek istediğini aktaran Yalçın, parayı kabul etmediğini, önceliğin sağlık olduğunu ifade etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da özverili davranış dolayısıyla Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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