İzmir'de taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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İzmir'de taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir\'de taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Olay, taksicilik yapan Kaya Özer'in polis merkezine başvurarak tanımadığı bir kişi tarafından darbedildiğini bildirmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin zanlı dün gözaltına alınmıştı.

13.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince dün yakalanan M.A'nın (26) emniyetteki işlemi tamamlandı.

M.A. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Konak'ta taksicilik yapan Kaya Özer, 10 Şubat'ta polis merkezine başvurarak, tanımadığı kişi tarafından darbedildiğini bildirmişti.

Taksideki güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin M.A, dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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