İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Bayındır ilçesinde dün tefecilik soruşturması kapsamında, bazı oto galerilerde, otomobil alım-satımı ve ticari faaliyet gibi gösterilerek "çek kırma" yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin çok altında nakde dönüştürerek yüksek meblağlarda komisyon aldıkları, galerideki araçları satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri, bu şekilde mağdur ettikleri 46 kişiden yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.