İzmir\'de Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

İZMİR'de TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanması yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.