İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Terör Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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