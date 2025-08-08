İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 3 kişinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlendi.
Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?