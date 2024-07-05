İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi yakınlarında geri manevra yapmak isteyen H.E. yönetimindeki 76 AV 818 plakalı tır ile Adem Demir (25) yönetimindeki 35 BSD 956 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Demir yaralandı.
Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.E'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de tır ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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