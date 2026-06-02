İzmir\'de Tır, Otomobili Galeriye Sürükledi

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın çarptığı otomobilin bir galeriye savrulması sonucu iş yerinde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir otomobil galerisinin vitrin camını kırarak iş yerine savruldu.

Kazada galerinin camları zarar gördü, iş yerinde bulunan bir sıfır otomobil, iki ikinci el otomobil ile kaza yapan araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.