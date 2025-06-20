İzmir\'de TIR Yangını Ormana Sıçradı

İZMİR'de TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir Çevre Yolu'nda saat 15.00 sıralarında TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 5 arazöz ile 1 su ikmal aracı sevk edildi. 9 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.