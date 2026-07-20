İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suludere Mahallesi'nde Orhan Ç. (55) yönetimindeki 35 CIK 053 plakalı otomobil ile Zekeriya H'nin kullandığı 45 L 0966 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Ç. (60) ile kamyonet sürücüsü Zekeriya H. ve araçta yolcu olarak bulunan Yıldız H. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.