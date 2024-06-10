İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Çift yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Çift yaşamını yitirdi

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Çift yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Muammer Er (89) ve eşi Ayşe Er (78) hayatını kaybetti. Traktör, yol kenarındaki seranın tel çitlerine çarparak kontrolden çıktı. Ayşe Er olay yerinde hayatını kaybederken, Muammer Er ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10.06.2024 20:11
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muammer Er (89) yönetimindeki 35 D 1565 plakalı traktör, Bademli Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Er (78), savrularak hareket halindeki traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ayşe Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Muammer Er ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

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