İzmir\'de traktör-otomobil kazası: 4 yaralı

İzmir'in Beydağ ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Y'nin (48) kullandığı 09 ZC 356 plakalı traktör Ahmet A. (33) idaresindeki 43 ABT 938 plakalı otomobille Emirli Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada traktör ve arkasındaki yük taşımak için yer alan bölümde bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (33) Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayati tehlikesi bulunmayan 4 yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.