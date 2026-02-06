Bornova Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde "İzmir'in Değerleri" Konseri Düzenlendi

(İZMİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen " İzmir'in Değerleri" başlıklı konserle sanatseverlerle buluştu.

Şef Engin Karadağ yönetimindeki koro, İzmirli sanatçıların birbirinden değerli eserlerini başarıyla seslendirdi. Salonu dolduran Bornovalılar, eserlere coşkuyla eşlik ederken konser yoğun ilgi gördü. Türk Sanat Müziği'nin inceliği ve duygusu, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Laiklik Cumhuriyetin süsü değil, bel kemiğidir"

Konser öncesinde konuşan ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, sanat ve laiklik arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. Timaç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma mücadelesini hatırlatarak, "Laiklik olmadan özgür düşünce olmaz. Özgür düşünce olmadan sanat olmaz. Sanat olmadan da çağdaş bir toplum kurulamaz. İşte bu yüzden laiklik, Cumhuriyet'in süsü değil bel kemiğidir" diye konuştu.

"Sanatı yaşatmak bir duruştur"

Laik Cumhuriyetin sistemli biçimde aşındırılmak istendiğini vurgulayan Timaç, sanatın bu karanlığa karşı güçlü bir duruş olduğunu ifade etti. Türk Sanat Müziği'nin bu toprakların susmayan sesi olduğunu belirten Timaç, sanatı yaşatmanın gericiliğe, cehalete ve tek tipleştirmeye karşı bir mücadele olduğunun altını çizdi.

"Cumhuriyet sahipsiz değildir"

ADD olarak Cumhuriyet'i yalnızca törenlerde değil, her gün savunduklarını dile getiren Timaç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet sahipsiz değildir, laiklik sahipsiz değildir, sanat sahipsiz değildir. Bu akşam emeği geçen tüm sanatçılarımıza, bu duruşa güç veren siz değerli cumhuriyetçilere ve salonu tahsis eden belediyemize teşekkür ediyorum."