İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 kg Esrar Ele Geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda farklı suç aletleriyle beraber toplamda 4.5 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan uyuşturucu ticaretine dair ihbar aldı. Ekipler, aldıkları İhbar üzerine Onur Mahallesi'nde operasyon düzenlediler. Düzenlenen operasyonda, 4.5 kilogram esrar, 1 hassas terazi, madde imalatında kullanılan çeşitli cihaz ve kimyasal ilaçlar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle beraber İ.E. (38) ve F.Ç. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Dinçer Can SONER/ İZMİR,