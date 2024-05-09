İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Çiğli, Bornova ilçelerinde belirlenen adresler ile şehirlerarası otobüs terminalindeki 2 otobüse baskın düzenledi. Operasyonda 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 sentetik ecza, 9 bin 850 uyarıcı hap, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

09.05.2024 10:25
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İzmir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Çiğli, Bornova ilçelerinde belirlenen adresler ile şehirlerarası otobüs terminalindeki 2 otobüse baskın düzenledi.

Aramada 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 sentetik ecza, 9 bin 850 uyarıcı hap, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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