İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve baskın düzenledi.
Aramalarda 3 tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 15 silah parçası, 45 fişek, 1537 uyuşturucu hap, 13 gram esrar, 90 gram yaş Hint keneviri ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekipleri F.K. ile yeğeni Y.G'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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