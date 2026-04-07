İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı.

Dün başlayan tahliye işlemleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmaları yapıldı.

İşlemler tamamlandı, binalarda Vakıflar personeli görevlendirildi.

Binada belediyeye ait olan ancak alınmayan eşyalar için tutanak tutulduğu, alınması için 10 gün süre verildiği, bu sürede alınmayan eşyaların yediemin deposuna götürüleceği ifade edildi.

Binaların önünde dün akşamdan beri bekleyişini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın açıklaması yaptı.

Süreçle ilgili kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptıklarını aktaran Tugay, "Her şey bir oldu bitti şeklinde oldu. Mülkiyetle ilgili ihtilaflı bir konu var. Onunla ilgili dava süreci devam ediyor. Sonuçlanmış bir dava yok. AK Parti'li siyasetçiler sanki dava sonuçlanmış gibi konuşuyor. Nedense çok fazla sahip çıktılar Büyükşehir Belediyesinin binasının Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçirilmesi konusuna. Mülkiyet davası devam ediyor." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Çağatay Güç ise bundan sonra her gün bir sivil toplum kuruluşunun ev sahipliğinde sürece katkı koyacak eylemsellik kararı aldıklarını belirtti.

Polis ekiplerinin bina çevresinde aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

Konak ilçesinden Bornova'ya ulaşımı sağlayan Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi yolunda da trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflara devredilmişti. Egemenlik Binası ve eski gasilhane binalarının tahliyesine ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
14:40
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
14:33
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:53:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.