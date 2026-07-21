İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Gözaltı

21.07.2026 22:45
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İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan 34 kişi gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli 4 ilde bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ulaşan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada; İzmir de 'finans evi' olarak kullanılan ikamet ve iş yerlerinde, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve canlı destek hizmeti verildiği yönündeki tespitler üzerine çalışmalar yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edilerek; şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ilişkin para transferlerini ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Yapılan mali analizlerde, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen para hareketliliğinin yaklaşık 2 milyar Türk Lirası olduğu tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda; İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulandı. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller ile mali verilere ilişkin incelemelerin devam etmekte olduğu ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika

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