İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

İzmir\'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
11.07.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 9 şüpheli tutuklandı, birçok silah ele geçirildi.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütlü şekilde silah ve mühimmat ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 78 tabanca ve şarjörü, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, kılıç ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor
Yemen’deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı Yemen'deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı
Kartalkaya davasında tartışma Sanık avukatları salonu terk etti Kartalkaya davasında tartışma! Sanık avukatları salonu terk etti
Mourinho Manchester United’dan eski yıldızını istiyor Anlaşma çok yakın Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın
Hayatının baharındaki genç, arı sokmasından yaşamını yitirdi Hayatının baharındaki genç, arı sokmasından yaşamını yitirdi
Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti
Icardi’ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
Cristiano Ronaldo’nun Jhon Duran’ı neden istemediği ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı

09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:23
PKK’nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü 30 araçlık konvoyla ilerlediler
PKK'nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü! 30 araçlık konvoyla ilerlediler
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
14:09
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
13:58
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:50
Dursun Özbek’ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
13:46
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
13:32
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
13:29
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler’e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
13:29
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:22
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 09:50:32. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.