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İzmir'de kaza: Minibüs yol temizleme aracına çarptı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de kaza: Minibüs yol temizleme aracına çarptı, sürücü ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, yol temizleme aracına arkadan çarpan bir minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir\'de kaza: Minibüs yol temizleme aracına çarptı, sürücü ağır yaralandı
14.01.2024 - 06:09,
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İZMİR'de, kaza nedeniyle olay yerinde çalışma yapan yol temizleme aracına, kapalı kasa minibüs çarptı. Kazada, minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 02.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarında bir otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Bunun üzerine olay yerine A.S.(51) idaresinde bulunan 34 FYD 961 plakalı belediyeye ait yol temizleme aracı gönderildi. Temizleme aracı bulvarda çalışma yaptığı sırada, A.Ş.(37) kullandığı 35 AIM 698 plakalı kapalı kasa minibüs, temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü A.Ş.'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafında olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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