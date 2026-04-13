İzmir'de Yurt Gıda Zehirlenmesi

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak'taki Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurtta 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?