İzmir\'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kamyon, 1 hafif ticari araç, 3 otomobil ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nazarköy Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isisleri henüz öğrenilemeyen 1 kamyon, 1 hafif hafif ticari, 3 otomobil ve 1 servis minibüsü, zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.