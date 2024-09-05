İzmir'de Elektrik Çarpması Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Çarpması Davası Devam Ediyor

İzmir\'de Elektrik Çarpması Davası Devam Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan elektrik akımı kazasına ilişkin açılan dava, 42 sanığın ilk duruşmasıyla devam etti. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra siyasi temsilciler ve maktulün babası da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, suçlamaları reddederken, bazıları bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savundu. Duruşma yarın tutuksuz sanıklarla devam edecek.

05.09.2024 21:46
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan 42 sanığın yargılanması öğleden sonraki oturumla devam etti.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve maktul Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi katıldı.

Duruşmayı AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de bir süre takip etti.

İZSU'nun mazgal ihalesini alan firmada işçi olan tutuklu sanık B.S, savunmasında 4 Ocak'ta yağmur suyu ızgarasının montajında çalıştığını belirterek, "Hiçbir şekilde kablolara zarar vermedik. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan İZSU'nun taşeron firmasının mühendisi D.K, bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savundu.

Raporda basına yansıyan 1,5 dakikalık görüntü izlenerek kablolara zarar verdikleri yönünde suçlamalar oluşturulduğunu iddia eden D.K, "3-4 Ocak'taki çalışma görüntülerimiz incelendiğinde kıvılcım çıkmadığı, zarar vermediğimiz görülmektedir. Bir zarar vermiş olsaydık arkadaşımız çarpılacaktı, incelendiğinde görülecektir. Neden bu iddia sadece bizim üzerimizdedir. Izgaranın etrafına attığımız beton Gdz'nin çalışmasında kırılmış, kablo bu yüzden sıkışmıştır. 9 Ocak'taki video detaylı izlenmemiştir. Yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Gdz Elektrik Dağıtım şirketinde arıza onarım personeli olan tutuklu sanık F.A. ise 9 Ocak'ta vatandaşların kendilerini yolda durdurduğunu ve acil bir durum olduğunu söylediğini belirterek, "Arıza kaydı oluşturduk. Arkadaşımla müdahale ettik. İşimiz bitince kapattık." dedi. F.A, onarım yaptığı kabloyla kazaya neden olan kablonun farklı olduğunu öne sürdü.

"Bunun adı aymazlık"

Tutuklu sanıklardan Gdz Elektrik Arıza Onarım Yöneticisi M. F. T. ise 9 Ocak'taki çalışmalardan haberi olmadığını, bütün işleri bilmesinin olanaksız olduğunu söyledi.

Sanık M. F. T. söz konusu bölgede "sürekli arıza varmış" izlenimi verilmeye çalışıldığını, bunun doğru olmadığını iddia etti, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

M.F.T'nin savunması sonrası maktul İnanç Öktemay'ın ailesinin avukatı, yöneticilerin sorumlu olmadıklarını iddia ettiklerine dikkati çekerek, "Mesele düz işçide bitiyor mu? Bunun adı aymazlıktır." dedi. Sanık avukatları, bu ifadelere tepki gösterdi.

Diğer tutuklu sanıkların savunmalarının ardından mahkeme başkanı, duruşmaya yarın tutuksuz sanıklarla devam edileceğini belirterek oturumu sonlandırdı.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Çarpması Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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