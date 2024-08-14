İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara vermeden devam etti.

Yangın, havadan ve karadan devam eden çalışmalar sonunda kontrol altına alındı.