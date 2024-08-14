İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara vermeden devam etti.
Yangın, havadan ve karadan devam eden çalışmalar sonunda kontrol altına alındı.
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