(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi'nde saat 16.26'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir'in Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi'ndeki yangına ilk müdahale saat 16.36'da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?