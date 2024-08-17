İzmir'deki orman yangınında rüzgarın şiddeti azaldı

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İzmir'de, orman yangının devam ettiği Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde rüzgarın şiddeti düne göre azaldı.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Dün özellikle bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yangının daha da ilerlemesinde etkisi büyük oldu. Şiddetli rüzgar havadan müdahaleyi de zorlaştırdı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, yangın bölgesinde bugün hava sıcaklığının öğlen 12'ye kadar 33 derece, rüzgar hızının saatte 35-45 kilometre, nem oranı da yüzde 25-34 arasında olması bekleniyor.

Saat 12.00-15.00'te ise hava sıcaklığı 36 derece tahmin edilirken, rüzgarın kuzey-kuzeydoğu bölgesinden saatte 45-55 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Aynı saatlerde nem oranının da yüzde 20-23 olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saat 21.00'den itibaren ise yangın bölgesindeki rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi öngörülüyor.