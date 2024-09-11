Yamanlar Dağı Yangını: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Yamanlar Dağı Yangını: 5 Tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturmada, tarihi eser kaçakçılığı iddiası ortaya çıktı. Yangının çıktığı noktalarda yapılan incelemede, kaçak kazı yaparken yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 5 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

11.09.2024 12:46
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan ve 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayıp Çiğli ve Bornova ilçesi sınırlarına yayılan ve 5 günlük mücadeleyle kontrol altına alınabilen yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Yangının çıktığı noktalarda detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.

Çıkarıldıkları adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, "taksirle yangına neden olmak" ve "kaçak kazı yapmak", D.Y. ve A.S. de "kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

Kaynak: AA

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