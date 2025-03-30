İzmir'deki 'Yanık Yurt' Sergisi Yunan Ziyaretçileri Ağırladı - Son Dakika
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İzmir'deki 'Yanık Yurt' Sergisi Yunan Ziyaretçileri Ağırladı

İzmir\'deki \'Yanık Yurt\' Sergisi Yunan Ziyaretçileri Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde devam eden 'Yanık Yurt-Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları' sergisi, Yunan ziyaretçi grubunu konuk etti. Sergi, Kurtuluş Savaşı dönemindeki yangınları ve etkilerini ele alarak tarihi bir perspektif sunuyor.

30.03.2025 13:00  Güncelleme: 13:46
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(İZMİR)- Büyük İzmir Yangını'ndan sonra şehirde inşa edilen ilk yapılardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) devam eden "Yanık Yurt-Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi, kalabalık bir Yunan ziyaretçi grubunu konuk etti.

Küratörlüğünü Aybala Yentürk ve Nejat Yentürk'ün, proje koordinatörlüğünü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı'nın yaptığı "Yanık Yurt-Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi, geçen yılın eylül ayından bu yana APİKAM'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Anadolu'da büyük tahribata yol açan yangınları geniş bir perspektifle ele alan serginin odağında 1922'de yaşanan "Büyük İzmir Yangını" bulunuyor. Sergide, Milli Mücadele'nin son günlerinde yaşanan yangınların daha önce görülmemiş fotoğraflarına yer verilirken, görsel ve işitsel kompozisyonların yanı sıra koku alma duyusunu da kapsayan sergileme teknikleri kullanılıyor. Tarihe ışık tutan ve bugüne dek yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlayan sergiyi, Yunan ziyaretçi grubu da ziyaret etti.

"Geçmişte yaşanan ortak bir trajediyi paylaşıyoruz"

Yunan konukların sergiyi sıklıkla ziyaret ettiğini belirten serginin küratörü Aybala Yentürk, son gelen grubun gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçmişte yaşanan ortak bir trajediyi paylaşıyoruz. Ne anlatmak istediğimizi gerçekten anlayan ve hiçbir milleti işaret etmemek adına gösterdiğimiz hassasiyetin farkında olan bir grupla denk geldiğimiz için kendimizi şanslı addediyorum. Biz bu sergiyle savaş denen şeyin herkes üzerindeki yıkıcı, yok edici etkilerini gözler önüne sermek istedik. Sanırım bunda da başarılı olduk" diye konuştu.

"Yanık Yurt" sergisinde ziyaretçiler, ilk kez gün ışığına çıkan fotoğraflar, belgeler, objeler ve arşiv filmleri ile tarihsel olayları yakından inceleme fırsatı buluyor. Sergide yer alan görseller, Nejat Yentürk Koleksiyonu ve Albert Kahn Arşivi'nden derlenirken, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi koleksiyonlarından seçilmiş özel fotoğraflar da ilk kez sergileniyor. "Yanık Yurt" segisi 20 Haziran'a kadar açık kalacak. Sergide, Türkçe ve İngilizce ücretsiz sesli tur rehber hizmeti de veriliyor. Sergi, pazartesi günleri hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında, perşembe günü ise saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki 'Yanık Yurt' Sergisi Yunan Ziyaretçileri Ağırladı - Son Dakika

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