İzmir'de Geliştirilen Yapay Zeka Destekli Robot 'Maça', Rüzgar Türbini Kanatlarında Hasar Tespitini Hızlandırıyor

İzmir'de geliştirilen yapay zeka destekli 'Maça' adlı robot, rüzgar türbin kanatlarındaki hasar tespitinin hızlı ve güvenli şekilde yapılmasında kullanılıyor. Güvenlik, üretkenlik ve veriler için robotik çözümler üretmek amacıyla 5 yıl önce şirket kuran girişimciler, devasa boyutlara sahip rüzgar türbinlerinde bakım ve denetim süreçlerinde yaşanan zorlukları gidermek amacıyla çalışmaya başladı.

İnsanların girmekte ve çalışmakta zorlandığı kanat içinde hasarı belirleyecek robot üzerinde yoğunlaşan ekip, 'Maça' adlı robotu geliştirdi. Boyutu ve tasarımı sayesinde kanat içerisinde rahat hareket edebildiği belirtilen yapay zeka destekli Maça'nın, LİDAR ve kamera tabanlı sensörlerden elde edilen verilerle kanat içinin dijital haritasını çıkartarak, çatlak, kabarma ve deformasyon gibi hasarları tespit ettiği bildirildi.

Robotun geliştiricilerinden Emre Onan, rüzgar enerjisi sektöründe kanat içi denetimlerin en önemli sorun alanlarından biri olduğunu söyledi. Onan, 'Sorun, rüzgar türbini kanatlarının içerisinde yapılan muayenelerin verimsizliğiyle alakalıydı. Hem iş güvenliği büyük sıkıntıydı hem verimsiz bir muayene çalışması oluyordu. Bu kanatların ömrü yaklaşık 20 yıl ve yaşlandıkça daha fazla bakıma, muayeneye ihtiyaç duyuyor. O yüzden robot üzerine çalıştık.' ifadelerini kullandı.

Maça'nın 45 santimetre uzunluğa, 25 santimetre genişliğe ve 28 santimetre yüksekliğe sahip olduğunu anlatan Onan, robotun üzerinde kameralar ve ışıklar bulunduğunu, 7 kilometreye yakın menzille kontrol edilebildiğini belirtti. Robot, kanadın içine bırakılarak veri topluyor, kameraların çektiği fotoğraf ve videoları birleştirip anlık haritalandırma verilerini ekleyerek kanadın dijital bir fotokopisini çıkarıyor ve bu fotokopiden çatlak, kabarma ve hasarları bulup raporluyor.

Yaklaşık bir yıllık sürede 150'den fazla türbinde hizmet verdiklerini anlatan Onan, 'Bir türbini (3 kanat) bir teknisyen yaklaşık 4-5 saatte muayene ederken biz bir kanadı yaklaşık 17 dakikada muayene ediyoruz.' dedi. Onan, teknisyenin elinde bir kamerayla yerde sürünerek bilgi toplamasının, verimsiz ve güvenlik açısından sıkıntılı olduğunu anlatarak 'Kanadın içine insan girmediği için iş güvenliği riskini sıfıra indiriyoruz. Biz çok hızlı şekilde davrandığımız için santral de kalan vakitte enerji üretmeye devam ediyor' diye konuştu.

Onan, ilk hizmet ihracatlarını Ürdün'e yaptıklarını, Almanya, Azerbaycan ve Yunanistan'dan da talep aldıklarını sözlerine ekledi.