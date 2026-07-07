İklim Direnci İçin Kopenhag Buluşması - Son Dakika
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İklim Direnci İçin Kopenhag Buluşması

07.07.2026 09:56  Güncelleme: 11:00
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İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki heyet, AB destekli NERS Projesi kapsamında Kopenhag'da doğa temelli yağmur suyu yönetimi uygulamalarını yerinde inceledi.

(İZMİR) - Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen Yağmursuyu Sürdürülebilirliği İçin Doğa Temelli Katılım Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki heyet Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da teknik saha ziyaretine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli NERS – Nature Based Engagement for Rainwater Sustainability (Yağmursuyu Sürdürülebilirliği İçin Doğa Temelli Katılım Projesi) kapsamında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a teknik saha ziyareti gerçekleştirdi. Proje ekibi, İzmir'de uygulanacak doğa temelli yağmur suyu yönetimi çözümlerine örnek oluşturabilecek uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve AB–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin sözleşme makamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai faydalanıcısı ise İklim Değişikliği Başkanlığı. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığında yürütülen proje; doğa temelli çözümlerle yağmur suyu yönetimini iyileştirmeyi, yerel katılımı artırmayı, yeşil altyapı uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve iklim değişikliğine uyum konusunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor.

DENEYİM PAYLAŞIMI

Bu kapsamda proje ekibi, Kopenhag'da teknik saha ziyaretine katıldı. Ziyaretin temel amacı, İzmir'de hayata geçirilecek pilot uygulama alanlarına uyarlanabilecek teknik, mekansal ve yönetsel yaklaşımları yerinde inceleyerek deneyim kazanmak oldu.

Program kapsamında Enghave Climate Park, Carlsberg Byen/ Østen for Humlen, DHI, Tåsinge Meydanı, Venøgade Sokağı, Karens Minde Aksen ve Scandiagade bölgeleri ziyaret edildi. İncelemelerde, doğa temelli çözümler, sünger kent yaklaşımı ve aşırı yağışların yönetimine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Elde edilen bilgi ve deneyimlerin, NERS Projesi kapsamında İzmir'de uygulanacak pilot çalışmaların planlanması ve kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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