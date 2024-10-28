TOKİ o şehirde 4 bin 602 konutu tamamladı - Son Dakika
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TOKİ o şehirde 4 bin 602 konutu tamamladı

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde 4 bin 602 konutu afetzedelere teslim etti.

28.10.2024 11:48
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde 4 bin 602 konutu afetzedelere teslim etti.
Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 bina tamamen yıkılırken 117 kişi hayatını kaybetti. AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama ve kurtarma ekipleri depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki yıkıntılarda çalışma yaptı.

DETAYLI HASAR TESPİTİ YAPILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, arama kurtarmanın ardından İzmir genelinde 1500 teknik personelle hasar tespit çalışması yaptı. Ekipler kent genelinde 213 bin 762 binada yaptıkları inceleme sonucu 99'unun acil yıkılmasına karar verdi, 632 yapının ağır hasarlı, 580 yapının orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğunu tespit etti. Acil yıkılmasına karar verilen binalar AFAD ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yıkıldı.

4 YILDA 4 BİN 602 KONUT TESLİM EDİLDİ

Depremde yıkılan 8 binanın bulunduğu 7 bölgede TOKİ tarafından bina yapımına başlanırken rezerv alan ilan edilen Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık alanda da binalar yükselmeye başladı. Rezerv alandaki ilk konutlar, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Tamamlanan iki büyük konut projesiyle depremin üzerinden geçen 4 yılda depremzedelere toplam 4 bin 602 konutun teslimi yapıldı.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EVLERİNDE OTURMAYA DEVAM EDİYORLAR"

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını hatırlattı. Depremin en çok etkilediği Bayraklı şehir merkezindeki 7 etapta toplam 1404 konutun ihalesini yaptıklarını belirten Bıyıkoğlu, "Bir yıl dolmadan da konutların teslimlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda Bayraklı merkezde 289 iş yerimizin yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik." dedi.

Bıyıkoğlu, Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda da çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlandığını anımsattı. Bölgede 8 etapta 3 bin 657 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini anlatan Bıyıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Bunlardan da 3 bin 198 konutun teslimini yaptık. Kalan konutlarımızı da önümüzdeki hafta itibarıyla teslim edeceğiz. Burada aynı zamanda 68 iş yeri yaptık. Bir anaokulu, ortaokul, lise, 2 cami yaparak hak sahiplerine sosyal donatı alanlarını da teslim ettik. Genel altyapı da buraya doğal gaz, elektrik, su getirdik. Depremzede vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerinde oturmaya devam ediyor. Depremden sonra hak sahiplerini ziyaret ettiğimizde son dönemde meydana gelen depremlerde herhangi bir sarsıntıyı hissetmediklerini söylüyorlar."

TOKİ o şehirde 4 bin 602 konutu tamamladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOKİ o şehirde 4 bin 602 konutu tamamladı - Son Dakika

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