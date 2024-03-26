İzmir Dikili açıklarında 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Dikili açıklarında 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Dikili açıklarında 2\'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki can salında bulunan 2'si çocuk toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

26.03.2024 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salındaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında iki can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sallardaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Dikili açıklarında 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    00:03 Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin Can Beyazkuş hayatını kaybederken, N.K. ise yaralandı. Olayla ilgili olarak Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi
    00:02 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

  • İmamoğlu'ndan '17+1' Yorumu:
    23:59 İmamoğlu'ndan '17+1' Yorumu: "Ak Partili Hemşehrilerim Bile, Onları Kendine Getirmek İçin Bu Kardeşinize Oy Verecek

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye’de yapmak istediği ilçe turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 2 farklı noktada halk buluşmalarına dönüştü. İmamoğlu: “Biz, İstanbul’a Ankara'dan gelen bu 17+1; yani Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi + aday, onlara ne diyoruz biliyor musunuz. Sizi ağırladık, sizi misafir ettik. 2019’da sizi, 23 Haziran'da yanlış yaptığınız için, 806 bin kez misafir ettik. Şimdi ondan daha fazla sayıda misafir ediyoruz ve sizi Ankara'ya yolluyoruz. Nereye? İşinizin başına. Gidin; enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın" dedi.

  • Accademia Bizantina, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi
    23:57 Accademia Bizantina, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi

    Accademia Bizantina, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği konserde Antonio Vivaldi'nin eserlerini yorumladı. Konser, yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Accademia Bizantina, İtalya'nın Ravenna kentinde 1983'te kurulmuş olup birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.

  • Muğla'da yaban domuzu kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı
    23:53 Muğla'da yaban domuzu kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu, 3 aracın birbirine girdiği kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Domuzun cesedi yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Deprem bölgesinde 200 bin konutu teslim edeceğiz'
    23:52 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Deprem bölgesinde 200 bin konutu teslim edeceğiz'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.

  • Trump'a Stormy Daniels davasıyla ilgili konuşma yasağı
    23:50 Trump'a Stormy Daniels davasıyla ilgili konuşma yasağı

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasında Yargıç Juan Merchan tarafından konuşma yasağı getirildi. Yargıç, Trump'ın dava hakkında açıklama yapmasını, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında müdahalede bulunmasını ve potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını yasakladı.


22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 00:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Dikili açıklarında 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement