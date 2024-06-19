İzmir Dikili'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.